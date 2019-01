Roberto Pinza e Gianfranco Brunelli presentano la mostra "Ottocento"

"Ottocento. L'arte dell'Italia tra Hayez e Segantini", la nuova "grande mostra" del San Domenico, viene presentata durante l'Interclub del Rotary Forlì e dei Rotary Club dell'Area Romagna martedì 22 gennaio alle 20.30 all'Hotel Globus. Ospiti della conviviale, riservata ai soci rotariani, saranno il presidente della Fondazione Carisp, Roberto Pinza, e Gianfranco Brunelli, curatore della rassegna che sarà allestita ai Musei San Domenico dal 9 febbraio al 16 giugno.

Venerdì 25 gennaio, poi, al Grand Hotel Cesenatico, il Rotary Club Forlì parteciperà all'Interclub dove Antonio Patuelli, presidente ABI, interverrà su "Situazione del credito bancario e prospettive future". In vista, inoltre, dell'appuntamento distrettuale che si svolgerà domenica 12 maggio a Forlì con la "Run To End Polio Now 2019 - Muoviamoci per sconfiggere la Polio", continuano fino a mercoledì 8 maggio le iscrizioni sul sito www.runtoendpolionow.org. La podistica della solidarietà, che offre tre percorsi a scelta di 10, 5 e 2,5 km, con partenza e arrivo in piazza Saffi, è proposta dal Rotary come iniziativa di raccolta fondi a sostegno del progetto di eradicazione della poliomielite nel mondo con la campagna internazionale "End Polio Now" e il progetto "Polio Plus" .