Roberto Vuilleumier cerca di calcolare i "costi" della Chiesa

Quanto costano al contribuente la Chiesa Cattolica e il Vaticano? A questa domanda cerca di rispondere l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti che si dà appuntamento martedì 19 novembre, presso il Circolo di Forlì-Cesena dell'associazione (via Caterina Sforza, 65, ore 20.30) dove si tiene un incontro con Roberto Vuilleumier, responsabile nazionale della campagna "Oneri", il quale illustra i criteri alla base della ricerca, le difficoltà nel reperimento dei dati, le metodologie usate per stimare gli importi.

"Le cifre in gioco sono veramente impressionanti - afferma l'associazione - non ci sono dubbi sul fatto che si potrebbero fare veramente miracoli se si potessero utilizzare quei fondi in altri modi, ad esempio per la ricerca scientifica, la messa in sicurezza delle scuole pubbliche, il finanziamento degli interventi straordinari necessari a fronteggiare le calamità naturali come dimostra il recente azzeramento degli oneri di urbanizzazione per gli edifici di culto del vicino Comune di Imola".