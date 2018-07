Al via con il primo concerto all'alba "Cam(m)inate tra note, parole e cultura"

Domenica prende il via "Cam(m)inate tra note, parole e cultura", con un concerto all'alba nella suggestiva cornice della Terrazza panoramica della Rocca delle Caminate, primo dei tre appuntamenti previsti all'interno dell'iniziativa, un percorso ideato e coordinato da Ser.In.Ar. e Centro Diego Fabbri, con il contributo di Romagna Acque Società delle Fonti. Alle 6 partirà il concerto, in acustica, a cura di Paolo Benedetti (Chitarra) e Simona Cavuoto (Violino); saranno eseguite musiche che spazieranno da A. York a J.M. Zenamon, da Paganini a Piazzolla. A seguire verrà offerta ai presenti una colazione, da assaporare nel cortile interno della Rocca; il pubblico presente potrà anche visitare la struttura. È possibile usufruire di un'audioguida illustrativa del percorso conoscitivo, scaricando gratuitamente l'app “ roccadellecaminate”.

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 21 luglio alle 19. Nel Cortile interno della Rocca verrà presentato un reading musicale di brani shakespeariani tratti da “Riccardo III” e “Macbeth”, interpretati dagli attori Alberto Cataleta, Giampiero Bartolini, Laura Sciancalepore e Catia Evangelisti, accompagnati dalle musiche dal vivo eseguite da Paolo Benedetti (chitarra) e Tatyana Mukhambet (violoncello). Verrà offerto un aperitivo e in seguito, al termine dell'esecuzione, si potranno visitare gli spazi ristrutturati della Rocca. Anche in questo caso vi è la possibilità di usufruire di percorso audioguidato, scaricando gratuitamente l'app “ roccadellecaminate”.

Ultimo appuntamento sarà quello di venerdì 3 agosto alle 20, con un concerto al tramonto sulla Terrazza panoramica, un concerto in acustica a cura di Elisa Ridolfi (Voce), Hilario Baggini (Chitarra e Percussioni), Andres Langer (Piano e Fisarmonica). Il repertorio si muoverà all'interno della musica etnico/popolare di stampo lusofono (Portogallo, Spagna, Venezuela, sud America); verranno eseguiti brani classici del repertorio argentino e sud americano, ma anche brani della tradizione napoletana e siciliana. A seguire: aperitivo nel cortile offerto ai presenti e visita alla struttura. (Percorso audioguidato, scaricando gratuitamente l'app “ roccadellecaminate”).