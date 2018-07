A Rocca San Casciano il big match del "Falò nel pallone"

Tutto pronto a Rocca San Casciano per il big match del "Falò nel pallone" che si disputerà sabato, alle 18:30, al Manlio Leoni. L'appuntamento estivo che rievoca la tradizionale festa del Falò avrà lo scopo di devolvere fondi a favore della società di calcio "Rocchigiana". I Rioni Borgo e Mercato, mantenendo vivo il fuoco della rivalità che li contraddistingue, si sfideranno in una partita di calcio con squadre formate da donne, under 18 e over 50.

"I recenti Mondiali di Russia hanno ispirato le nostre tattiche. - spiega il tecnico del Mercato, Enrico Neri - Prenderemo spunto dall'attacco colombiano e dalla difesa giapponese, ma non sveliamo di più. Puntiamo a vincere, anche se, l'unico risultato che conta è la partecipazione di più persone possibili per raccogliere fondi a favore della Rocchigiana. Quest'anno c'è stato un importante ricambio generazionale nella squadra e anche nell'assetto societario. Ripartiamo dalla terza categoria, con entusiasmo e voglia di crescere. Questa partita sarà l'occasione per far conoscere le attività del club contando sul sostegno di tutta la nostra comunità".

"La formazione è pronta – afferma l'allenatore del Borgo, Bruno Valentini – Ho scelto le persone in base al regolamento, senza coinvolgere tesserati e addirittura persone che non hanno mai giocato a calcio. E' chiaro che vorrei vincere, anche perchè, sennò, per settimane la vita a Rocca diventerebbe infernale. L'importante è che tutto si svolga con goliardia e che persone di tutte le età possano, insieme, fare qualcosa di bello per il nostro paese e per la nostra squadra di calcio".

La serata proseguirà con l'aperitivo preparato dai ragazzi di Rocca Beach e continuerà con la cena, organizzata dal Circolo Parrocchiale, a Parco Gramsci. Notte di balli e musica fino all'alba con la partecipazione di Dj Juri Maru, già animatore delle serate più belle della Festa del Falò.