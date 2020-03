Fuoco, musica e magia alla Festa del Falò 2020

Sabato 18 e domenica 19 aprile (a partire dalle 16) fuoco, musica e magia danno vita alla Festa del Falò dei Rocca San Casciano.

Questa non è una semplice festa, ma è qualcosa di più. Passione, competizione e rivalità la fanno da padrona, in un paese che per una sera si infiamma letteralmente.

Due Rioni che creano per una notte qualcosa di unico, che solo la parola magia può descrivere. Una festa tutta da vivere.