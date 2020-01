Rockin' time: il festival di concerti riparte da Rolling Stones, Queen e Led Zeppelin

Il nuovo anno a Forlì significa il ritorno del rock del festival live Rockin'Time. Un'ottava edizione di Rockin’ Time che ha luogo tra gennaio ed aprile al Naìma Club e spazia dal rock anni '60 e '70 delle origini fino ai tempi più recenti



Rockin' Time coinvolgerà band impegnate anche in tournée internazionali provenienti da tutta Italia per far rivivere sonorità ed emozioni che hanno accompagnato gli indimenticabili anni '60 - '70 -'80 di artisti la cui musica viene considerata la "classica" della musica moderna e che coinvolge ed affascina tutte le generazioni.

Il programma dei concerti

Venerdì 31 gennaio il grande ritorno de The Sticky Fingers - Rolling Stones Tribute Band da Milano in omaggio alla rock band più longeva e inossidabile della storia.



Venerdì 7 febbraio per la prima assoluta a Forlì gli SNEAKERS Depeche Mode Tribute Band da Torino ci trascineranno nel meraviglioso clima British dei DM.



Venerdì 21 febbraio un'altra prima in assoluto per i giovanissimi Guns Celebration da Rovigo che ci travolgeranno con l'energia Rock dei Guns N' Roses.



Venerdì 6 marzo saranno i White Summer Led Zeppelin Tribute ad ammaliarci con le atmosfere emblematiche dei LZ.



Venerdì 20 marzo i Killer Queen Official International band oramai adottati dalla Romagna per un omaggio alla vera musica dei Queen.



Venerdì 3 aprile un'altra primissima volta a Forlì, l'incredibile spettacolo degli Achtung Babies - International U2 tribute show da Roma.



Venerdì 17 aprile dopo l'esordio nella prima edizione Rockin'Time ritornano i forlivesi Tequila Sunrise - Eagles tribute band, l'unica local band di questa ottava edizione.



Ingresso al singolo concerto € 12



Info e prenotazioni aperte: 3282695543 | 3494590989



Inizio concerto ore 21.45

Gallery