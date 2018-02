Rockingo 50s band: un concerto...juke-box

Al Naima Club è in programma sabato una serata tutta da ballare con la "Rockingo 50s Band". Facile divertirsi nei loro show carichi di swing, jive & rock'n'roll. Nel repertorio di questi sette musicisti echeggiano i brani che hanno caratterizzato il ballo degli anni Quaranta e Cinquanta, con un particolare occhio di riguardo agli standard dei maggiori esponenti dello swing moderno. Il coinvolgente frontman, Mr Jingo Swing Singer (Jingo Pasquali), sarà l'interprete di brani classici come "Big fat mamas are back in style again", "Jumptown" e "Sunnyside of the street”. Il quartetto ritmico è formato da Alessandro Gagliardo alla batteria, Fabrizio "Bibo" Giuliani al contrabbasso, Marco "Smith" Breccia al piano e Mr. Luciano Risolo alla chitarra. La line-up della band è completata da Mr. "Paul Roman", alias Paolo Romanelli, al sax. Nella saletta "privee" Balboa in consolle dj Mambo.