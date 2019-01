"Rocky Horror The Show", gran finale per lo spettacolo con vent'anni di storia

Domenica 27 gennaio, ore 16, il Teatro il Piccolo di Forlì ospita lo spettacolo "Rocky Horror… The Show".

Per celebrare il ventennale dal suo debutto QAOS ha deciso di proporre per un'ultima e folle volta il suo spettacolo più premiato e, forse, più rappresentativo "Rocky Horror… The Show" con in scena (quasi) tutti gli interpreti che negli anni si sono alternati per raccontare le vicende di Frank, Brad, Janet e del Dr. Scott. Il 28 gennaio 1999 questo musical debuttava al Teatro "Il Piccolo" di Forlì e dopo 20 anni QAOS ha deciso di tornare sul luogo del peccato originale per chiudere in bellezza questa magnifica avventura transexual al motto "Don't Dream It... Be it".

Si tratta, quindi, di un’ultima volta: tutte le cose belle hanno un inizio e una fine ed è allora giunto il momento del meritato addio che non può che essere celebrato con un bell’evento. Per questo motivo, dopo le innumerevoli repliche di questi venti anni QAOS ha pensato ad una speciale versione di questo musical con una peculiarità: richiamare in scena tutti coloro i quali si sono alternati nelle varie parti in questi anni per uno show in versione All Stars.

Biglietti: € 16,00 interi / € 14,00 (ridotti FO_Emozioni e over65) / € 10,00 (under 14)