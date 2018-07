Rolls Robbie, in piazza arriva il concerto tributo a Robbie Williams

Per la rassegna ‘Predappio Vive l’Estate 2018’, martedì sera alle ore 21.15 in Piazza Garibaldi, ad ingresso libero, arrivano i ROLLS ROBBIE, la tribute Band di Robbie Williams. Nati nel 2014 con Giovanni Zanotti (voce), Alessandro CALESSE Foschi (chitarra e cori), Marco LUPIN Cecchi (piano e cori), Cristiano Evangelisti (chitarra), Marco Ballelli (basso), Mirco Valzania (batteria).

Durante il concerto si ripercorre il repertorio del re del pop inglese, ex Take That, attraverso la sua discografia, da Life thru a lens del 1997 fino a The Heavy Entertainment Show, Let me entertain you, Angels, Feel, Rock Dj, Love my life, proposti negli arrangiamenti dei live più coinvolgenti di Robbie Williams. A fare da cornice al concerto, ci sarà uno stand gastronomico del GARAGE Predappio Hamburger & Pub, Malti e Bassi Brew Family con le birre artigianali, e Teatro delle Forchette.