Romagna in trasformazione, Forlì e il forlivese dal dopoguerra al regime

Si svolge mercoledì 19 febbraio alle ore 20,45 alla Sala Don Bosco di Forlì la presentazione del volume “Romagna in trasformazione. 1919-1932, Forlì e il forlivese dal dopoguerra al regime”, edito da Grafikamente e coordinato dallo storico Giovanni Tassani, coadiuvato da 18 autori locali.

Il libro intende proseguire il percorso avviato qualche anno fa con la pubblicazione di “Primo Novecento e Grande Guerra. Il laboratorio forlivese”, un’opera molto apprezzata e circolata nelle scuole, nelle associazioni e tra molti lettori interessati alla storia del territorio. Questo secondo volume, quindi, intende esaminare le conseguenze della Grande Guerra e la risposta, quella fascista, che si rivelò alla fine, vincente come affermazione di un ordine autoritario destinato a durare.

“Il libro – afferma il curatore Giovanni Tassani - non vuole rispondere ai tanti temi che impegnano da decenni la storiografia sul periodo fascista, ma si limita a metter a fuoco una parte della realtà romagnola, per indicare vie di approfondimento per chi sa che, senza conoscenza del passato, non vi è possibilità di sviluppo futuro. Un’opera come questa deve far vedere un paesaggio, descrivendolo senza forzature, lasciando a chi legge lo sguardo per interpretare liberamente ciò che si va indicando. Descrivere un periodo storico come la trasformazione della Romagna durante il periodo fascista non è compito facile, non essendo quel regime un tema neutro, stante la sua evoluzione e il tragico finale cui ha condotto la nazione. Il compito in questo caso era diverso: cercar di penetrare nei fatti, nei luoghi e nei personaggi per capire lo spirito dell’epoca e il coinvolgimento che avvolse più generazioni italiane”.

I vari saggi che si susseguono nella pubblicazione spaziano dalle vicende politico/amministrative a quelle economiche/agricole fino al ruolo della Chiesa, specie nel rapporto con il regime. Non mancano approfondimenti sull’architettura e l’urbanistica, sulle espressioni culturali e artistiche, sullo sport e sulla stampa locale e diversi profili di personaggi che hanno fatto la storia del periodo preso in esame: il tutto è completato da oltre 400 immagini molte delle quali inedite.

Il gruppo degli autori, coordinati da Tassani, è composto da Paola Mettica, Mario Proli, Marino Mambelli, Fabrizio Monti, Umberto Pasqui, Antonio Castronuovo, Maurizio Tassani, Daniela Ponti, Flavia Bugani, Roberta Paganelli, Sergio Spada, Nicolangelo Scianna, Francesco Gioiello, Domenico Guzzo, Giancarlo Gatta, Elio Caruso, Ernesto Toschi e Gigi Mattarelli.

All’evento di presentazione, oltre all’editore Gigi Mattarelli, al curatore Giovanni Tassani, interverranno gli autori dei saggi, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e i rappresentanti delle organizzazioni che hanno sostenuto la pubblicazione del volume.