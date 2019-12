Danze, corsi ed emozioni con il Romagna Tango Festival

Si apre la I edizione del Romagna Tango Festival. Dal 3 al 6 gennaio 2020 lo spirito del tango prende vita e invade ogni angolo della città di Forlì. Quattro giorni di spettacoli, concerti, lezioni e milonghe con un programma di altissimo livello artistico. Organizzato da Atman Tango, Facce da Tango e Medialuna Tango, il Festival promette appuntamenti imperdibili e grande spettacolo. Milonghe aperte al pubblico, maestri internazionali, una grande orchestra e Tjset di qualità per approfondire tutti gli aspetti della cultura tanguera.

Adrián Veredice e Alejandra Hobert; Leandro Palou e Maria Tsiatsiani sono gli artisti invitati, a cui si affiancano l’orchestra “Simone Marini e La Gran Tango” e i Tjset Carlo Carcano, Fabrizio Frappi e Max Romano. Un cast artistico capace di interpretare tutto l’entusiasmo, la passione, la sensualità che il tango ai massimi livelli esprime e che trasformerà Forlì nella meta preferita per tutti gli appassionati tangueri. Sono attese, infatti, nella città romagnola moltissime presenze provenienti non solo dall’Italia ma anche dall’estero, per legarsi tutti assieme in un abbraccio e fare di Forlì la sede ideale del ballo rioplatense, dichiarato dall’Unesco nel 2009 patrimonio immateriale dell’umanità.

Due le sedi sedi di svolgimento: il Circolo della Scranna (c.so G. Garibaldi 80) e il Naima Club (via Somalia 2). Il primo, con la bellezza delle sue forme architettoniche e l’armonia dei suoi contenuti pittorici, è il luogo ideale per riscoprire la filosofia dell’unione e dell’incontro che si realizza nell’abbraccio. Il secondo, storico locale musicale forlivese, rappresenta il luogo dove far esplodere la musica dal vivo e la vivacità artistica e creativa del tango argentino. L’intento degli organizzatori è di creare un ideale fil rouge tra gli eventi spettacolari e gli spazi urbani cittadini e fare di Forlì un crocevia obbligato per tutti gli appassionati di tango che desiderano vivere un’autentica esperienza di aggregazione e scambio culturale. Forlì, dunque, città tanguera per tutti. Non solo i professionisti, ma anche coloro che non si sono mai avvicinati a questa danza potranno scoprirne i segreti e assaporarne la sensualità iscrivendosi ai workshop di tango, milonga e tecnica uomo/donna tenuti dalle coppie di maestri: Adrián Veredice e Alejandra Hobert, due grandi stelle del tango argentino che da anni sono il simbolo stesso di questa danza per la loro raffinata eleganza interpretativa e presenza scenica; e Leandro Palou e Maria Tsiatsiani, ballerini e maestri internazionali di notevole valenza artistica, fondatori e direttori della “Leandro Palou Tango Academy” di Londra.

Alla consolle si alterneranno i TJ Carlo Carcano, Fabrizio Frappi e Max Romano che accompagneranno le serate con la loro brillante selezione musicale, mentre l’Orchestra “Simone Marini e La Gran Tango” si esibirà domenica 5 gennaio, regalando al pubblico le atmosfere musicali porteñas e lo spirito delle milongas di Buenos Aires. Esposizione di abiti e scarpe per il ballo di Rosa Danza (Bologna).



Per info su costi e prenotazioni: romagnatangofestival@gmail.com

ATMAN ASD: Barbara Faccani +39 349 1731830

FACCE DA TANGO ASD: Sara Plazzi +39 347 6947950

MEDIALUNA TANGO ASD: Susy Casalboni +39 349 4441856

Programma

Venerdì 3 gennaio.

Luogo: Naima Club.

Ore 22.30: Milonga di benvenuto. Tj Max Romano. Presentazione Artisti Ospiti.



Sabato 4 gennaio.

Luogo: Circolo la Scranna.

Ore 14.00 / 19.45: Workshop.

Ore 22.30 Milonga. Show con Adrián Veredice e Alejandra Hobert. Tj Carlo Carcano.



Domenica 5 gennaio.

Luogo: Naima Club.

Ore 14.00 / 19.45 Workshop.

Ore 22.30 Milonga. Live music di “Simone Marini e La Gran tango”. Show di Leandro Palou e Maria Tsiatsiani. Tj Fabrizio Frappi.



Lunedì 6 gennaio.

Luogo: Circolo La Scranna.

Ore 14.00 / 19.45 Workshop.