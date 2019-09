Romagnola profumi-Ethos cambia look e vi aspetta il 26 settembre!

Grandi novità in casa Romagnola Profumi-Ethos, profumeria specializzata nella vendita di profumi, cosmetici e make up che quest’anno festeggia i 40 anni dall’apertura. La prima novità consiste nel completo restyling dei locali della sede di via Ravegnana 373/b, in cui tutte le novità saranno svelate il 26 settembre, in occasione dell’inaugurazione ufficiale, con apertura del nuovo showroom dalle ore 10 alle 20.

Da circa un mese i tecnici sono all’opera per rivoluzionare la struttura e trasformarla in una vera e propria esperienza sensoriale, un concept innovativo per la Romagna. Clienti e visitatori potranno passeggiare tra i nuovi ambienti per dare un’occhiata a cosmetici, profumi, creme e accessori. Per la speciale occasione, i migliori Make Up Artist Dior, Sisley Paris, Lancome, Yves Saint Laurent, Clarins, Diego Dalla Palma e Shiseido offriranno servizi di prova trucco e beauty experience personalizzate.

Il momento conviviale di benvenuto sarà alle ore 17, alla presenza di autorità e clienti storiche, con brindisi e buffet.

E qui veniamo alla seconda novità: in occasione dei suoi primi 40 anni, Romagnola Profumi-Ethos ha deciso di lanciare un contest dal titolo “Il mio trucco di bellezza”: caricando una foto o un video a tema bellezza è possibile vincere subito buoni sconto da spendere nello showroom. Un modo facile e veloce per condividere i propri segreti di bellezza e festeggiare un’azienda che da tanti anni è il punto di riferimento per gli acquisti nel campo della cosmesi. Il regolamento completo è consultabile nel sito www.ilmiotruccodibellezza.it

