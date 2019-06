Musica, giochi e prelibatezze romagnole con Romiti in Festa

Torna l'evento Romiti in Festa dal 7 al 9 giugno nel parcheggio adiacente il Palazzetto dello Sport al Quartiere Romiti in Via Sapinia n° 40.

La manifestazione vede la partecipazione di creativi, espositori d'auto d'epoca e sportive ed attrazioni per i più piccoli, comprende inoltre uno stand gastronomico e un palco per esibizioni canore.

Orari: venerdì 7 dalle ore 17:00 alle ore 24:00, sabato 8 e domenica 9 dalle ore 10:00 alle ore 24:00.

Il programma

Venerdì si comincia alle 17:00 con le bancarelle di creativi. Alle 19:00 si cena con un vastissimo menù di prelibatezze romagnole. Ore 20:00 inizio gara podistica per le vie del quartiere. Tale gara avrà inizio e fine dal centro del parcheggio del palazzetto villa romiti. Ore 21:00 musica con orchestra e cantante romagnola Luana Babini.

Sabato inizio alle ore 10:00 con esposizione di bancarelle. Nella zona della festa, verranno allestiti diversi punti di attrazione sia per le persone più anziane e per tutte le famiglie e anche per i più giovani. Nel pomeriggio si potrà assistere allo spettacolo musicale rivolto soprattutto ai giovani, con il gruppo Radiopop Band. La serata termina con l'esibizione della cantante Roberta Cappelletti.

Domenica l'apertura della festa è sempre alle ore 10:00, con esposizione di bancarelle di creativi. Nel tardo pomeriggio vi sono spettacoli musicali di vario genere. Nell'area verde del parco della scuola Pio Squadrani vengono organizzate attrazioni e giochi per i più piccoli. Nel pomeriggio si può assistere allo spettacolo musicale rivolto soprattutto ai giovani, con la scuola di musica Fourmusic Studio.

Alle 21:00 musica con orchestra e cantante romagnola Patrizia Ceccarelli.