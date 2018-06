Romitinfesta 2018: divertimento, musica e cucina per tutte le età

Il Comitato di Quartiere Romiti da giovedì 7 a domenica 10 ripropone l'evento celebrativo dle quartiere dal titolo " ROMITINFESTA 2018".

La festa inizierà giovedì con apertura ore 17:00 di esposizione di bancarelle di creativi, macchine agricole, attrezzature, trattori di molti anni fa e anche recenti, auto sportive e via dicendo. Alle ore 19:00 si comincia a cenare con un vastissimo menu' di prelibatezze romagnole. Ore 20:00, esibizione ragazzi del corso di chitarra organizzato dal quartiere Romiti di Forlì che eseguiranno canzoni e pezzi musicali imparati studiati durante il corso e alle 21:00 esibizione della scuola di musica FOURMUSIC. Venerdì 8 alle ore 20 inizio gara podistica per le vie del quartiere. Tale gara avrà inizio e fine dal centro del parcheggio del palazzetto villa romiti. Ore 21:00 musica con orchestra e cantante romagnola Patrizia CECCARELLI. La giornata come tutte le altre della festa aprirà alle ore 17:00 con esposizione di mezzi agricoli e dimostrazione alle scuole del l metodo di raccolta del fieno, mietitura del grano, aratura della terra e tutti i mestieri contadini come si faceva una volta dimostrazione con i MU.MAR.

Nella zona della festa, verranno allestiti diversi punti di attrazione sia per le persone più anziane e per tutte le famiglie e anche per i più giovani.

Nella circostanza, durante la festa come descritto in precedenza si potrà gustare piatti tipici romagnoli e farsi una passeggiata in mezzo agli ambulanti creativi di vario genere che hanno dato la loro disponibilità ad arricchire la cornice di questa importantissima festa del Quartiere Romiti. Vi sarà l'esposizione di pittori, laboratori di antichi mestieri, e tante esposizioni di come era una volta l'agricoltura delle nostre parti.

Una zona dell'area della festa, verrà riservata agli spettacoli equestri da parte di associazioni che porteranno cavalli, dai più piccoli ai più grandi. Vi sarà una zona allestita per la dimostrazione dell'aratura come una volta. Il tutto comunque con un programma ben definito e ricco di sorprese e argomenti molto interessanti.

Venerdì la serata termina quindi con l'esibizione della cantante CECCARELLI Patrizia.

Sabato l'apertura della festa sarà alle ore 17:00, con esposizione di trattori, macchine agricole, di una volta. Vi saranno laboratori di antichi mestieri in collaborazione con l'associazione MU.MAR, e Associazione AMICI DEL PLAUSTRO che faranno vedere ai partecipanti diversi tipi di lavori e di mestieri contadini che hanno fatto la storia del nostro territorio ( dal ricoprire le sedie con la paglia, a fare la farina con la macina, a svolgere progetti con il ferro battuto, ceramica e creta, a sgranare le pannocchie con strumenti antichi, a creare giocattoli con semplici pezzi di legno e tanto altro riguardante le attività contadine di una volta.) Sarà il tutto accompagnato da spiegazioni da parte di persone che hanno vissuto nel tempo e le musiche romagnole accompagneranno sempre tutto ciò che si farà all'interno della manifestazione. Nella circostanza vi sarà anche nell'area della festa il signor TERZO che con il somarello Nerina farà girare per tutta l'area i bimbi. Ore 19:00 spettacolo artistico realizzato dal gruppo sportivo di pattinaggio Asd Roller Forlì. Ore 21:00 musica con orchestra e cantante romagnola CAPPELLETTI Roberta.

Tutte le sere dall'apertura della festa ore 17:00 si potrà gustare un vastissimo apericena accompagnato dallo spettacolo musicale rivolto soprattutto ai giovani, con il gruppo denominato FUN-KA-ZE'N che si esibirà in musica moderna.

Saranno tre le zone di gastronomia ben distinte con menù romagnoli, menù di pesce e menù per i ragazzi. Quindi grande gastronomia e prelibatezze del nostro territorio che accompagnerà per tutti e quattro i giorni la festa del quartiere ROMITI.

Si passa quindi alla giornata di domenica con apertura alle ore 10:00. Anche in questo caso l'esposizione di mezzi agricoli, bancarelle di tutti i creativi daranno vita a questo terzo giorno di festa del quartiere. In questo caso si pranzerà e cenerà tutti insieme nella zona adibita alla gastronomia. Ore 18:00 spettacolo equestre del gruppo di equitazione RAGGIO DI SOLE. Ore 21:00 gran spettacolo romagnolo in cui si esibiranno gli artisti del gruppo NEW DANCE CLUB SHOW i quali mostreranno dai loro artisti più piccoli ai più grandi spettacoli il ballo romagnolo e anche l'utilizzo delle fruste con i mitici sciucaren. Nel contempo ancora tante attrazioni per i più piccoli, dislocate in diverse zone della manifestazione. Quindi all'ultima giornata dell'evento l'apertura del giorno 10.06.2018 sarà alle ore 10.00 della mattina ed ecco che tutto ciò che è stato fatto nei giorni precedenti si ripeterà anche con novità importanti nell'ultimo giorno di festa.

Per tutte le giornate ci sarà anche una esposizione di auto sportive a cura del TEAM PILOTI FORLIVESI.

Ore 18:00 spettacolo equestre da parte di RAGGIO DI SOLE, unitamente ai CAVALIERI DEL CRINALE. Senza dimenticare il somarello Nerina per i più piccoli.

Si passa infine con gran spettacolo romagnolo in cui si esibiranno gli artisti del gruppo NEW DANCE CLUB SHOW con spettacolo finale di chiusura evento.

Spettacolo finale chiusura festa con sorpresa per tutti i partecipanti.