Rosaria Delton, opere in mostra per la festa della donna

“Donna tra immagine e realtà” è il titolo della mostra di dipinti di Rosaria Delton che ha allestito l'esposizione nella sala Punto di Informazione Turistica Arena Esperia in viale Roma 3 a Meldola.

Col patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune la mostra resterà aperta dall' otto al quindici marzo. La data dell'inaugurazione non è stata scelta a caso. L'apertura della rassegna coincide con la Festa della Donna e l'universo femminile sarà il punto di merito da cui è partito l'impegno della pittrice, nativa di Predappio. Rosy Delton è sempre stata molto sensibile ai problemi della donna e quest'anno vuole ribadire il suo impegno con una mostra che ricorda le “donne del passato e del presente spesso sacrificate su altari atei e che il potere e la violenza, uniti all'ignoranza, hanno in maniera meschina e subdola tentato di mistificare. Ecco perchè la mostra – continua Rosaria Delton – vuole sottolineare alcuni aspetti quali la donna nell'arte e la donna nella vita quotidiana”. Nel corso dell'inaugurazione, prevista per le 18, Stefania Polidori leggerà alcuni brani tratti dalle poesie di Emma Serpa. La mostra resterà aperta nei giorni feriali dalle 16 alle 18,30; nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18,30. Il giorno dell'inaugurazione, l'8 marzo, è previsto un aperitivo di benvenuto.