"Rossini Overtures", così il balletto interpreta vita e personalità del grande compositore

La danza contemporanea torna protagonista, sabato 29 febbraio alle ore 21, sul palco del Teatro Diego Fabbri di Forlì insieme all’ensemble Spellbound Contemporary Ballet e lo spettacolo Rossini Overtures con cui si celebra la figura artistica e umana di Gioacchino Rossini.

La coreografia e la regia sono di Mauro Astolfi e numeroso è il corpo degli interpreti, formato da: Lorenzo Capozzi, Alice Colombo, Maria Cossu, Mario Laterza, Madhav Davide Valmiki, Giuliana Mele, Caterina Politi, Zak Ryan Schlegel, Aurora Stretti.

"La lettura di Augusto Benemeglio sulla vita di Rossini, su quella Follia organizzata è stata per me profondamente e assolutamente illuminante. - racconta il regista Astolfi - Sono sinceramente stato sedotto in 24 ore di ascolto continuo e ripetuto dal mondo rossiniano, da questa genialità così prorompente e inebriante ma che al tempo stesso viveva camminando a braccetto con tante macchie nere, dilaniato da un profondo mal di vivere che, attraverso una fortissima ed energetica personalità, al limite del bipolarismo, ha creato opere musicali di una grazia assoluta ed eterna".

Biglietti: da 12 a 27 €.