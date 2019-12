Un cuore a quattro zampe al centro cinofilo di Castrocaro

Sabato 21 dicembre, al centro cinofilo in via Vallicelli 6, nel cuore di Castrocaro Terme, va in scena un evento di beneficenza con il patrocinio del Comune di Castrocaro Terme con annessa raccolta e mercatino in favore degli animali bisognosi dei rifugi per tutta la giornata dalle 10 alle 17, l'evento è dedicato ai bambini sempre protagonisti del natale: infatti ad ogni bambino intervenuto verrà dato un regalino di Natale offerto dalle associazioni Civis e Compagni di vita che organizzano l'evento con la Tribù di trilly.

Per i bambini per tutto il giorno ci sarà un piccolo laboratorio didattico creativo dove potranno attraverso disegni, pensierini ed altro allestire l'albero di Natale appositamente messo per l'occasione e se lo vorranno potranno interagire coi cani addestrati seguiti dagli educatori cinofili (come da progetto didattico patrocinato dal Comune e approvato dall'Istituto Comprensivo della valle del Montone per l'anno scolastico in corso nelle scuole di Castrocaro).

Inoltre verrà esposto il presepe cinofilo fatto a mano con i materiali di scaro e con le statuine dei cani e l'albero con le 425 foto partecipanti al concorso di Natale dedicato ai cani della settimana scorsa che ha riscosso un notevole successo. Alle 15 esibizioni cinofile a cura idell'associazione cinofila Compagni di vita del centro cinofilo del parco fluviale coi cani addestrati dei soci che vi faranno divertire. L'evento è gratuito. E' possibile portare scatolette, coperte e quant'altro utile per cani e gatti dei rifugi.

Gallery