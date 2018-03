Il cantautorato femminile di Eneri in concerto a Forlì

Sabato 24 marzo dalle ore 22:00 Eneri (piano e voce) live presso IL BASSO in Via Bufalini, 30 a Forlì.

Elegante rappresentante del panorama musicale femminile salentino, ENERI (cantautrice/pianista), narra di storie di vita, e lo fa accompagnandosi ad un pianoforte.

La sua è una musica d’oltreoceano contaminata dai ritmi della sua terra, New York e il Salento. Un personale percorso che va dalla ricca tradizione cantautorale femminile americana (Tori Amos, Fiona Apple, Ani DiFranco), fino a personalizzarne i canoni di genere, innestandovi elementi etnici, propri alla tradizione salentina. Il groove ricercato sposa una voce dalle tonalità chiaro scure che scava nell’intimo, esprimendosi dall’italiano all’inglese, al francese; la sua musica è ancorata agli appigli di una scrittura interiore intima e impalpabile.