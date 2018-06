Sadurano Serenade 2018: concerto del duo Barutti e Fassetta

Il quarto appuntamento della rassegna Sadurano Serenade, promossa dall’associazione Amici di don Dario in collaborazione con l’associazione Mozart Italia, si svolgerà giovedì 21 giugno alle ore 21,00 presso la Pieve di S. Martino in Barisano e vedrà esibirsi il duo Giuseppe Barutti (violoncello) e Gianni Fassetta (fisarmonica).

Giuseppe Barutti, indicato da Lorin Mazel come uno dei grandi talenti del violoncello, debutta a soli 11 anni vincendo il Primo Premio al concorso di Vittorio Veneto e al concorso di Biella, riconfermandosi poi vincitore in altre edizioni con menzione d'onore. Si diploma, poi, con il massimo dei voti al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Primo violoncello al Gran Teatro La Fenice, è stato successivamente invitato a collaborare con le più prestigiose formazioni sinfoniche italiane. Come solista e primo violoncello ha collaborato con i Solisti Veneti, con i quali ha sostenuto tournée in tutto il mondo.

Gianni Fassetta inizia lo studio della fisarmonica ad appena 6 anni, distinguendosi subito per tecnica e facilità interpretativa. Ha seguito corsi di perfezionamento, si è classificato al primo posto in quindici concorsi nazionali e internazionali, ha partecipato a registrazioni in RAI e svolge attività concertistica non solo in Italia, ma a livello internazionale. In Argentina si è esibito al Teatro Colòn di Buenos Aires in presenza di Laura Escalada Piazzolla, che lo ha collocato tra i migliori interpreti di Astor Piazzolla.

Barutti e Fassetta proporanno brani tratti dalle opere di Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), Gabriel Faurè (1845 – 1924), Camille Saint Saens (1835 – 1921), Gaetano Braga (1829 – 1907) e Vittorio Monti (1868 - 1922). L’ingresso al concerto è a offerta libera: a tutti i partecipanti verrà consegnata in omaggio la guida storico-artistica “Antiche Pievi – A spasso per la Romagna”, curata da Marco Vallicelli, Marco Viroli e Gabriele Zelli, edita dall’associazione culturale Antica Pieve. Info presso l’ass. Amici di Don Dario, tel. 0543.21900 - amicidisadurano@cssforli.it.