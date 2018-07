Sadurano Serenade, gran finale nel ricordo di don Dario

Giovedì, nella Chiesa di Santa Maria Assunta in Sadurano si svolgerà l’evento conclusivo del festival Sadurano Serenade, manifestazione organizzata dall’Associazione Amici di Don Dario in collaborazione con l’associazione Mozart Italia di Forlì. Si tratta di un evento denso di significato, in quanto in tale data ricorre il terzo anniversario della scomparsa di don Dario Ciani, anima e cuore della Comunità di Sadurano, che per oltre 30 anni ha rappresentato una risorsa per tutto il territorio nell’accoglienza e nell’avviamento al lavoro di persone svantaggiate, con handicap ed ex-detenuti.

Sul colle di Sadurano prenderà vita, quindi, un’iniziativa a tutto tondo per ricordare il sacerdote scomparso e tenere viva la fiamma delle sue intuizioni in ambito sociale e solidale. Il programma prevede alle ore 17,30 la S. Messa concelebrata in sua memoria, presieduta dal Vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza, che sarà seguita dalla premiazione dei vincitori del 3° corso-concorso di pittura “Don Dario Ciani: come le emozioni diventano colore”, riservato alle opere prodotte dai detenuti del Carcere di Forlì, quale naturale conclusione del laboratorio artistico promosso dagli Amici di don Dario e curato dal maestro Alvaro Lucchi e dal musicista Yuri Ciccarese.

Alle ore 19,00 è prevista poi la presentazione ufficiale del Progetto don Dario 2018, attualmente in fase di studio: si tratta dell’allestimento di n. 4 postazioni illustrative in merito ai valori sociali incarnati dall’esperienza della Comunità di Sadurano e agli insegnamenti dello stesso sacerdote scomparso. Le installazioni, composte ciascuna da una pannellatura e da un’accogliente panchina verranno posizionate lungo via Sadurano dal bivio alla sommità delle cosiddette “Volture” fino al borgo, quale opportunità per i passanti (a piedi o in bicicletta) di riposarsi e di conoscere le peculiarità solidali del luogo a cui si stanno avvicinando.

Dopo il buffet offerto a tutti i presenti, alle 21,00 prenderà vita il concerto conclusivo della rassegna Sadurano Serenade che vedrà come protagonisti Boisè Trio, composto da Yuri Ciccarese (flauto, oltre che direttore artistico del festival), Stefano Bertozzi (clarinetto) e Agostino Babbi (fagotto). I tre musicisti proporranno brani di W. A. Mozart. G. Donizetti e G. Rossini. L’ingresso al concerto è a offerta libera. Info: ass. Amici di don Dario: tel. 0543.21900 – amicidisadurano@cssforli.it