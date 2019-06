Sadurano Serenade: protagonisti i Fiati di Milano

Il quarto concerto della 29° edizione della rassegna Sadurano Serenade, promossa dall’associazione Amici di don Dario in collaborazione con l’Ass. Mozart Italia, sede Forlì/Cesena, è previsto giovedì 20 giugno alle ore 21,00 presso la Chiesa di Pieveacquedotto e vede, quali protagonisti, i Fiati di Milano, quintetto al debutto, formato da Yuri Ciccarese (flauto), Giuseppe Lo Preiato (oboe), Raffaele Bertolini (clarinetto), Claudio Catalini (corno) e Fausto Polloni (fagotto).

I Fiati di Milano sono musicisti con una lunga esperienza alle spalle, che, dopo il diploma, hanno maturato la propria formazione artistica con maestri di chiara fama (W. Bennett, P. Gallois, J. Balint, V. Mariozzi, A. Pay, C. Romano, A. Negroni, L. Giuliani, L. Benucci, O. Danzi, solo per citarne alcuni....) e numerosi sono stati i riconoscimenti ottenuti nei vari concorsi ai quali hanno partecipato.

Tutti i componenti hanno fatto parte di orchestre lirico sinfoniche italiane, suonando sotto la direzione di prestigiose bacchette. Si sono poi esibiti, sia come solisti, sia come componenti di varie ensemble cameristici, in importanti festival in Italia e all’estero, suonando anche al fianco di famosi concertisti. I cinque artisti hanno, poi, individualmente, arricchito il proprio bagaglio di esperienze personali, partecipando a trasmissioni televisive, incisioni per importanti etichette discografiche e tenendo in qualità di docenti masterclass di perfezionamento in Italia e oltre.

Proporranno brani di Gaetano Donizetti (Elisir d’amore), Gioacchino Rossini (Il Signor Bruschino: Ouverture - L’italiana in Algeri: Ouverture), Pietro Mascagni (Cavalleria rusticana: Intermezzo), Ottorino Respighi (Quintetto in SOL minore) e Giuseppe Verdi (Nabucco: Ouverture).

L’ingresso al concerto è a offerta libera.