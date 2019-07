A Tredozio torna la Sagra del cinghiale: tortelli, tagliatelle e grigliate nel menù tutto da gustare

Appuntamento dal 18 al 21 luglio con la Sagra del cinghiale a Tredozio. Nello stand gastronomico si possono gustare primi piatti fatti a mano come tortelli ripieni di patate, grana e pancetta, tortelli con erbe, ricotta e grana, cappelletti, tagliatelle, polenta, tutto condito con un ragù a base di cinghiale o burro e salvia. I secondi, preparati dai cuochi del gruppo, vengono confezionati con molta cura, a partire dal piatto forte della sagra, la coscia di cinghiale arrotolata e tagliata a medaglioni, accompagnata da un buon sughetto, fino al tradizionale salmì e alla salciccia di cinghiale mista con una parte di carne di mora romagnola.

Per i non amanti della carne di cinghiale c'è la tradizionale grigliata mista (salciccia, pancetta, costole e un ottimo castrato), con patate fritte, pomodori in gratin e polenta fritta croccante. Nel bicchiere sangiovese o un frizzante trebbiano fresco. Ogn sera, infine, ci sono attrazioni, orchestre di liscio e ballerini.

Informazioni: www.facebook.com/Sagra-del-Cinghiale-Tredozio-408442902696451 www.facebook.com/pages/Tredozio-Eventi/285169978338372 www.comune.tredozio.fc.it www.festeesagre.it