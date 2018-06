Sagra della ciliegia, l'arte e i sapori in mostra a Civitella

La Pro Loco Civitella di Romagna organizza la Sagra della Ciliegia presso il Centro Storico del paese, per un programma che occupa tutte le domeniche di giugno ma che ha proprio in questo fine settimana il primo piatto forte, con le migliori qualità locali del frutto più dolce e saporito. Morandine, cornine e tante altre varietà di ciliegie aspetteranno i visitatori con gli agricoltori locali che presenteranno il proprio raccolto. Centrale, quest'anno, il menu artistico dela manifestazione che per l'ocasione viene ribattezzata "Ciliegia ad arte".

Per tutta la giornata, oltre al mercato ambulanti settimanale, si svolgeranno il mercato delle ciliegie, arti, mestieri, ricordi del passato e arte in cucina. Verranno presentate opere di artisti in estemporanea, e nella rocca in piazza Matteotti si svolgeranno mostre di ceramica, pittura, scultura, cartapesta e di altri laboratori artigianali.

Alle ore 18 verrà presentato il libro di Federico Fabbri. Saranno in funzione stand gastronomici con specialità e tortelli alla lastra.

La manifestazione è organizzata da Pro Loco Civitella di Romagna, in collaborazione associazione Carnevale civitellese, Spazio Arte, associazione Le mani creano.