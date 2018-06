Sagra della rana e della polenta: Vecchiazzano dà il benvenuto all'estate

Puntualissima ritorna a Vecchiazzano la Sagra della Rana e della Polenta dal 9 al 17 giugno 2018, nell’arena del liscio, in via Castel Latino 51. Uno degli appuntamenti più attesi in città per dare il via alle tante feste estive che andranno a occupare il calendario fino a settembre.

È il comitato di quartiere a organizzare questa manifestazione e a invitare nuovi e vecchi amici anche quest'anno alla sagra della rana e della polenta, che prevede l'apertura stand a cena dalle 19.30. In menu, piatti tipici romagnoli, rane, pesce, polenta, pizza con forno a legna.

Immancabile, poi, l'intrattenimento musicale che farà da accompagnamento per tutti gli intervenuti, durante e dopo la cena che si annuncia assai partecipata, come d'abitudine. Tra gli altri, si esibiranno il 14 giugno Elisabetta Ercoli, sabato 16 Amici del Sole, e tante altre orchestre per divertire e soprattutto fare ballare, tutte le sere di questa lunga settimana di festa.

Martedì 12 giugno alle ore 19, poi, è in programma anche la classica gara podistica che si svilupperà per le strade del quartiere