A Portico la 37esima edizione della Sagra dei Frutti del sottobosco

Portico ospiterà domenica la 37esima edizione della Sagra dei Frutti del sottobosco. Il via alle 10 con odori colori e sapori dell'autunno per le vie del centro. Alle 11 ci sarà l'apertura degli stand gastronomici nei giardini pubblici. Alle 16 appuntamento con lo spettacolo di falconeria con Falconeria Freddy nel giardino Portonari. La giornata sarà allietata dalla musica del gruppo itinerante dei "Brass to house". Si potrà inoltre visitare la mostra del gruppo micologico alla sala Iris Versari, mentre Marco Raggi espone alla Torre Portinari con la mostra di pittura "Sensazioni".

Anche un'escursione

Enrico Laghi - Guida Ambientale Escursionistica in collaborazione con Pro-Loco Portico Di Romagna, ha organizzato un'"esplorazione" al territorio Portichese. Dalle 8 si andrà alla scoperta di un territorio unico, ricco di emergenze architettoniche, storiche e naturalistiche. Saliremo su Monte Orlando per osservare dall'alto il paese e la valle nella quale sorge Portico Di Romagna. Conclusa l'escursione, si entrerà nel vivo della Sagra, iniziando dal pranzo negli stand gastronomici.