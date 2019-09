Smielatura, degustazione guidata e un pranzo dolce alla Sagra del Miele

Domenica 6 ottobre, dalle 9:00 alle 18:00, prende vita a Civitella di Romagna la decima Sagra del Miele.

Un appuntamento goloso per tutti gli amanti del dolce cibo prodotto delle api. In occasione di questa decima edizione l'Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli organizza un delizioso pranzo a base di miele.

Ma non ci si ferma qui, infatti è presente anche una mostra fotografica, il mercatino del miele, poi si può assistere alla smielatura e partecipare a un percorso di degustazione guidata.