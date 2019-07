Dolci specialità da gustare a "Pesche in festa"

Dal 18 al 21 luglio a San Martino in Villafranca prende vita la settima edizione di Pesche in festa.

La pesca romagnola è uno dei prodotti di eccellenza dell'entroterra forlivese, attorno a cui si è costituita l’Associazione Culturale “San Martèn” di San Martino in Villafranca.

Nell’area parrocchiale di Via Lughese, 135 si svolge una festa che vuol far conoscere le mille peculiarità della regina della produzione frutticola locale.

Ogni anno vengono inventati cocktail, pietanze, dolci e abbinamenti con vini e, per “raccontare” le diverse varietà di pesche, ogni sera è possibile visitare la mostra pomologica allestita dagli agricoltori della zona, “assaggiare” ed acquistare la frutta direttamente dai produttori.

Tutte le sere dalle 19.00 in poi Happy Hour, aperitivi con frutta.

Allo stand gastronomico, aperto tutte le sere dalle 19.30 in poi, oltre ai piatti tipici romagnoli, si possono gustare i famosi “tortelli alle pesche” vera e propria specialità della festa. Inoltre si affiancano mille attività conviviali e divulgative, consultare la pagina facebook per il programma completo.

A grande richiesta, anche quest’anno sarà riproposto il concorso “Vota la pesca più buona” tutte le sere una giuria diversa composta da autorità cittadine ed ospiti a sorpresa sarà chiamata ad assaggiare e a votare la pesca più buona che verrà premiata nella serata conclusiva.

Inoltre durante tutte le serate ci saranno intrattenimenti musicali legati alla tradizione, per grandi e piccini. Verrà ricreata una vera e propria ”piazzetta”, dove le persone possono incontrarsi, chiacchierare e gustare la frutta e il gelato realizzato con le pesche raccolte in giornata.