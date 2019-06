Gusto e divertimento alla Sagra della rana e della polenta

L'associazione di quartiere Vecchiazzano Massa Ladino promuove anche quest'anno la Sagra della Rana e della Plenta che prende vita dall'8 giugno al 16 giugno.

Come ogni anno la sagra e all'opera per deliziare il pubblico con un menù a base di rane e non solo. Appuntamento presso l'area del liscio, Via Castel Latino 51, Vecchiazzano..

Martedì 11 Giugno è in programma, in concomitanza della sagra, una gara podistica e la serata è sempre accompagnata da musica dal vivo.