E' la scottona la regina della decima edizione della sagra di San Colombano

Da giovedì a domenica San Colombano di Meldola ospiterà la sagra della scottona. Si tratta di un evento grande interesse, in quanto sarà possibile a riscoprire ricette con cibi poveri dimenticati a base di carne di scottona di razza romagnola I.G.P. fortemente legati al territorio romagnolo ed alla cultura romagnola, come l'ossobuco, il bollito misto, lo spezzatino e la fiorentina, oltre alle minestre. La manifestazione, giunta quest’anno al suo decennale, vede impegnati oltre cento volontari, tra cui una forte percentuale di giovani.

"Lo scopo finale di questa manifestazione è proprio il volontariato - viene evidenziato -. Infatti l’organizzazione, con il ricavato della Sagra, si impegna a dare il proprio contributo alla comunità San Colombanese e non solo. Alcuni esempi sono l’acquisto di un defibrillatore, una donazione al Comune di Bolognola, colpita dal terribile terremoto del 2016, l’installazione della Casa dell’Acqua e l’allestimento del maestoso albero di Natale". Verranno inoltre proposti spettacoli di intrattenimento per il pubblico per ogni giornata.