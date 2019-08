Giochi, musica e prodotti tipici alla Sagra dell'Uva

Si festeggia il 7 e l'8 settembre la 63^ Sagra dell'Uva di Pieve Salutare, un appuntamento ormai tradizionale per residenti e ospiti del comune di Castrocaro Terme Terra del Sole.

Nel parco di Pieve Salutare, a pochi chilometri dal centro termale, prende vita questa sagra dove si possono degustare le classiche pietanze romagnole come polenta, tortelli, cappelletti e tanto altro.

Nel pomeriggio di domenica si tengono poi i giochi popolari e la distribuzione gratuita di grappoli d’uva pregiata.

Non mancano le esposizioie di prodotti tipici del luogo, macchine agricole d’epoca e vecchie attrezzature per la cantina. Oltre ai gonfiabili per far divertire i bambini.

Spazio anche alla musica. La serata di sabato è allietata dal Trio Iftode con la partecipazione di Gabriele Zelli. La domenica si trascorre in compagnia dell'orchestra Patrizia Ceccarelli.