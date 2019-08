Tante specialità da assaggiare a "Colori & Sapori"

Venerdi 23 agosto, a Fratta Terme davanti al Grand Hotel Terme, inizia la 13^ edizione Colori & Sapori, una manifestazione unica nel suo genere che cia accompagna fino al 29 agosto.

Tutte le sere viene proposto un menù diverso in base al tema della serata, dalla serata dell'Adriatico dove c'è un menù di pesce, alla serata del Sud dove si alternano diversi piatti tipici, la serata romagnola con piatti tipici romagnoli, passando anche da una serata dedicata a Fratta Terme dove si propongono piatti locali e per l'occasione viene presentata la Squadra di Calcio locale di Fratta Terme dai bambini ai più grandi con tutte le maestranze, poi dalla Spagna giungono paella e sangria, mentre dalla Baviera gulash e birra, per finire con la serata dedicata al Panzerotto.

Tutte le sere spettacoli con band, dj, orchestre e animazione per tutti i bambini.

Gallery