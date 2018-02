Sala San Luigi, al via le proiezioni in lingua originale

Iniziano le proiezioni in lingua originale alla Sala San Luigi.

Il primo appuntamento è previsto per il 2 marzo con il film "DARKEST HOUR" - L'ORA PIU' BUIA, che racconta l'arrivo al potere nel Regno Unito di Winston Churchill nei momenti più complicati della Seconda Guerra Mondiale.

Con il pacchetto "MOVIE+BEER", sarà possibile sorseggiare una buona birra durante la visione del film a soli 5,00 Euro.

La proiezione inizierà alle ore 21.00 alla Sala San Luigi, la sala più antica di Forlì situata in pieno centro storico.