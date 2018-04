Arriva a Forlì l'irriverente "Lercio live show"

Cos'è Lercio.it? Lercio.it è il più famoso sito satirico italiano. Nato nel 2012, ha ottenuto negli anni il consenso unanime di pubblico e critica, vincendo svariati premi: il Premio satira politica di Forte dei Marmi, il Premio satira del Carnevale di Viareggio e 5 Macchianera Italia Awards (gli Oscar del web). Dal 2014 è presente stabilmente nei palinsesti di Radio 2 col notiziario satirico "TG Lercio", andato in onda anche su Rai 3 in occasione del Concertone del 1° maggio.

Lo spettacolo LERCIO LIVE SHOW verrà tenuto dai rgazzi di Lercio.it alla Sala San Luigi venerdì 27 aprile alle ore 21.00:

Ecco alcuni dei titoli più apprezzati:

-Macchinista fa arrivare il treno in orario: denunciato per apologia del fascismo

- Giornalista di Studio Aperto non sa di essere in onda e dà una notizia di economia

- Salvini si sveglia in un mondo migliore e scopre di non esistere

Ne volete ancora? Allora non potete assolutamente perdervi il Lercio live, il primo spettacolo ideato e scritto dalla redazione del sito satirico più amato d'Italia. Battute fulminanti, telegiornali improbabili e scoregge vaginali vi terranno compagnia per un'intera serata, al termine della quale verrà sorteggiato il vincitore di una batteria di pentole in acciaio inox 18/10.

Nessuna selezione all'entrata, a meno che non siate Checco dei Modà.

Biglietti: intero Euro 10,00 - ridotto Euro 7,00

Info e prenotazioni: solo il Giovedì mattina tel 0543/375688 - SOLO NEL POMERIGGIO dalle ore 15.00 alle ore 19.30 tel Lucia: 3289248639