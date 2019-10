Riparte l'apericinema con "Rocketman"

La Sala San Luigi riapre i battenti il 4 ottobre con il film "Rocketman".

La pellicola racconta di un timido pianista di provincia, Reginald Dwight, che costruisce la propria carriera e il proprio personaggio sino a divenire una delle più note stelle della scena musicale internazionale: Elton John.

Per la serata è possibile usufruire del pacchetto APERICINEMA (APERITIVO + FILM) a soli € 7,00; in alternativa è possibile partecipare alla sola proiezione dei film con biglietto intero € 5,50 - ridotto € 4,50 - universitari € 3,00.

Per l'evento è possibile prenotare il proprio posto sia per il pacchetto Apericinema che per la sola proiezione tramite il sito www.salasanluigi.it.