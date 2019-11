Salotto informativo: con gli esperti si parla di successioni e donazioni

Successioni e donazioni sono al centro dell’attenzione del salotto informativo organizzato da Confedilizia Forlì-Cesena con il notaio Martina Olivetti, martedì 5 novembre 2019 alle ore 15:30 presso la Sala della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, in corso Garibaldi 45.

L’incontro, che ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti Forlì-Rimini, è introdotto dall’avv. Silvia Giorgioni, vicepresidente di Confedilizia Forlì-Cesena.

“Il salotto con il notaio Olivetti - spiega Carlo Caselli, presidente provinciale di Confedilizia - è il terzo appuntamento della quarta stagione dei nostri salotti informativi. Quarta stagione che vedrà poi lo svolgimento entro dicembre 2019 di altri due incontri: uno con il rag. Libero Baccini e uno con il dott. Vincenzo Bongiorno. Da quando abbiamo cominciato, tre anni fa, quello su successioni e donazioni sarà il 66° salotto informativo realizzato. Siamo orgogliosi di questo traguardo, convinti che sia un modo per dare un contributo, in termini di crescita della comunità locale. E per questo continueremo anche nel 2020”.