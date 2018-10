Salute e alimentaione. Come possiamo difenderci dai veleni?

La Fondazione Cardiologica Sacco di Forlì ha recentemente ripreso la seria di incontri denominati “Serate in Salute”.

Giunti ormai alla terza edizione, gli incontri proposti per l’anno 2018-2019 si fanno sempre più specifici e dettagliati per un pubblico sempre più esigente in termini di prevenzione, benessere e alimentazione.

Giovedì 25 ottobre, ore 20.30, appuntamento dal titolo: Alimentazione, Cibo, Salute. Come possiamo difenderci dai veleni?

Presenta il dottor Guido Balestra, ospiti della serata: la Dott.ssa Renata Alleva, Gloria Giovannini e Carlo Mariani.

Incontro gratuito e aperto a tutti, presso la Sala Conferenze di Coldiretti di Forlì in Via Enrico Forlanini n.11.