“Salute in Musica”, si parla di nutrizione alla settimana del Buon Vivere

L’équipe multidisciplinare del Centro Obesità Nutrizione Clinica di Ospedali Privati Forlì, con sede a Villa Igea, arricchisce anche quest’anno il programma del Festival del Buon Vivere con un momento di approfondimento dedicato al benessere ed al suo rapporto con la nutrizione.

Sabato 21 settembre a partire dalle ore 9 al Liceo Musicale di Forlì (corso Garibaldi 98) si tiene un incontro dal titolo “Salute in Musica”. Al centro del racconto c’è una recente esperienza condotta con i pazienti affetti da obesità della struttura sugli effetti della musica su ansia e depressione: è stato realizzata una esperienza di ricerca incentrata sulla musica, in collaborazione con Luciana Bigazzi, pianista e compositrice che affianca all’attività artistica anche progetti educativo-didattici per la diffusione della pratica strumentale e che sarà presente nella giornata. A parlarne per gli Ospedali Privati Forlì ci saranno la dott. Debora Battani, psicologo psicoterapeuta del Centro obesità e nutrizione clinica.

L’analisi dei dati emersi e l’approfondimento di risultati ed effetti della musica sul benessere psico-fisico dei partecipanti, saranno seguiti, poi, dalle 11 con un Seminario di interpretazione e creatività musicale curato da Luciana Bigazzi, dedicato agli studenti del Liceo artistico e musicale statale di Forlì

L’iniziativa dà seguito alla collaborazione avviata oramai 7 anni fa tra la Settimana del Buon Vivere e il Centro Obesità Nutrizione Clinica, che nell’ultimo anno ha effettuato oltre 8mila prestazioni ambulatoriali ad utenti, oltre la metà dei quali proveniente da fuori Regione, i quali hanno seguito programmi di riabilitazione metabolica anche con ricovero (in day hospital o ordinario).