San Domenico, Svagarte presenta "L'Eterno fascino dell'Arte"

“L’ Eterno Fascino dell’Arte” è la nuova iniziativa presentata da Svagarte, collaterale alla Mostra “L'Eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio” nella vetrina della Camera di Commercio di Forlì-Cesena , allestita dal 10 Febbraio al 26 Giugno 2018. Apre la rassegna Roberto Casadio che presenta una gamma di figure umane colte nella verità fisica delle loro esistenze, immerse nei fuggevoli istanti del tempo che non nascondono la verità delle loro storie individuali e le molteplici forme in cui si incarna la loro umanità. Le opere sono visibili dal loggiato della Camera di Commercio, in Corso della Repubblica 5, durante tutto il periodo espositivo, fino al 7 marzo. “L’ Eterno Fascino dell’Arte” vuole portare l’arte contemporanea nel centro storico di Forlì come sottolineatura corale all’ importante mostra forlivese. Le opere d’arte contemporanea impreziosiscono la vetrina della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, per creare un naturale legame con la grande rassegna dei Musei S. Domenico. Info Svagarte@gmail.com