Il comedy tour riparte con Alessandro Ciacci e "Il Giargiana"

La comicità targata Sala San Luigi va in tour e approda al The Abbey Pub.

I comici della serata sono Valerio Airò, anche noto come "Il Giargiana" de Il milanese imbruttito, e Alessandro Ciacci già volto noto di Comedy Central.

Per la serata lo staff del The Abbey Pub delizierà i presenti con carne alla griglia cotta al momento e birra dell'Oktoberfest.

Il San Luigi Comedy Night on tour vi aspetta giovedì 26 settembre alle ore 21.30 al The Abbey Pub in Piazzetta XC Pacifici, 7.