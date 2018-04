San Luigi Musical 2018: la rassegna parte con uno spettacolo su Annalena

Riparte il San Luigi Musical con la 15° edizione della rassegna di teatro giovanile, organizzata dalla Pastorale Giovanile della Diocesi di Forlì-Bertinoro, in collaborazione con la sala San Luigi, grazie al progetto diocesano di TEATRO EDUCATIVO.

Un progetto nato per promuovere e sostenere l’attività teatrale nelle parrocchie e negli oratori, perché considerata altamente educativa per la crescita personale e di gruppo dei ragazzi.

Questa rassegna propone un ricco calendario di appuntamenti, con 11 serate di musical, commedie e prosa, proposte da gruppi giovanili del territorio, con due appuntamenti anche in altri teatri (Sauro Novelli e Teatro comunale di Civitella) per valorizzare anche gli altri spazi teatrali del territorio, insieme alla Sala San Luigi, dove è nato il progetto.

La rassegna è un momento importante per I giovani per trovare spazi di espressione, di incontro, di condivisione e di testimonianza, per coltivare la bellezza dello stare insieme e dell’arte teatrale.

Ad aprire la rassegna sarà la COMPAGNIA DELLE VENTIROSE venerdì 13 aprile alle ore 21.00 sul palco del teatro San Luigi (via Luigi Nanni 12, Forlì), con lo spettacolo IL PICCOLO PRINCIPE.

Seguiranno Venerdì 20 Aprile ore 21 lo spettacolo della Compagnia Co.Cap di Faenza che presenterà lo spettacolo OK…FANNE UN DRAMMA, mentre Venerdì 4 Maggio andrà in scena lo spettacolo scritto e diretto da Giampiero Pizzol, BUON VIAGGIO, con la compagnia “Carma” delle Parrocchie di Magliano Carpena. Sempre il 4 maggio nel teatro comunale di Civitella i ragazzi dell’Oratorio Pasquino da Vignale porteranno in scena lo spettacolo IL REALITY PIU’ EPICO DI SEMPRE.

Si passerà poi a venerdì 18 maggio con A SCUOLA DI TEATRO!, il musical della compagnia “SuxNovae junior” della Parrocchia di Ca’ Ossi, mentre Domenica 20 Maggio ore 21 presso il teatro Sauro Novelli la compagnia “Ronco in scena” presenterà MIRACOLO AL SAN RONX

Domenica 27 Maggio ore 21 sarà invece protagonista la compagnia “I Funamboli” della Parrocchia di S. Maria del Fiore che porterà in scena lo spettaolo IL MISTERO DELLA PIETRA FILOSOFALE

Ancora, Giovedì 31 Maggio ore 21 una nuova compagnia, il gruppo universitario “18 con lode”, presenteranno PROVACI ANCORA LLOYD

Venerdì 1 Giugno ore 21 la compagnia SuxNovae” dell’Oratorio Alberto Marvelli - Parrocchia di Ca’ Ossi propone quest’anno un grande classico, L’IMPORTANZA DI ESSERE ERNEST, mentre Sabato 2 Giugno ore 21 sarà la vota del gruppo “Teatralgiocando” del S.A.G. Ri-Crea-Azione di Villafranca, che in collaborazione con il Il Teatro delle Forchette presenterà lo spettacolo CORRISPONDENZE.

Ultimo appuntamento di grande importanza, Domenica 3 giugno ore 21.00, sarà l’anteprima dello spettacolo inedito IL FIORE DEL DESERTO – ANNALENA TONELLI: UNA VIA DI SPERANZA E AMORE. Uno spettacolo interamente composto in testi e musiche dalla Compagnia “Quelli della Via” di Forlì che hanno voluto creare questo spettacolo per portare ai giovani il Messaggio di Annalena Tonelli.

Il progetto non è nato solo per una esibizione dei ragazzi del cast, ma prima di tutto per un cammino di formazione fatto con Andrea Saletti, nipote di Annalena, e Padre Luca Vitali, responsabile dell’Ufficio Missionario diocesano, per conoscere i valori su cui Annalena ha basato la sua vita e per farli conoscere ai giovani.

Un bellissimo regalo quello di questi giovani per festeggiare i 15 anni della rassegna, che coincidono con i 15 anni della morte di Annalena Tonelli.