"San Martino in Strada", presentazione del libro dedicato al quartiere

Il libro "San Martino in Strada" dedicato al popoloso quartiere di Forlì sarà presentato giovedì 19 aprile alle 20.45 presso il Bar Pasticceria Amadori, in viale dell’Appennino 657. Interverranno Piero Ghetti, Leo Gurioli, Marino Mambelli, Alfano Proli, Mario Proli e Gabriele Zelli. A corredo della parte storica sono pubblicate decine di immagini d’epoca messe gentilmente a disposizione da alcuni archivi privati, mentre l’attualità viene raccontata attraverso le fotografie di Fabio Blaco.



Passano in rassegna nelle pagine del volume le origini e i luoghi del quartiere, la toponomastica, i personaggi illustri e popolari, le abitudini e gli eventi che sono entrati nel cuore dei forlivesi, come l’ormai tradizionale carnevale. La foto in copertina raffigura il passaggio del fronte, mentre sul retro appare Angelo Dall’Agata, uno dei fondatori della locale Casa del popolo, a cui è dedicato grande spazio insieme agli altri luoghi di aggregazione più significativi come la Polisportiva, la palestra e la parrocchia.

L'opera è la decima tappa delle edizioni L'Almanacco nei borghi e nelle vie del centro storico dopo Borgo San Pietro, Borgo Schiavonia, Borgo Ravaldino. Borgo Cotogni, Campo dell'Abate, Sobborgo Mazzini, Sobborgo Romiti e Vecchiazzano. La formula non è cambiata: brevi saggi di un affiatato gruppo di appassionati storici locali e foto d'epoca. La distribuzione è nelle edicole e librerie di Forlì.

Invariato il prezzo dell’opera: 10 euro, grazie anche al contributo di alcune realtà economiche locali come Legacoop Romagna, Fisioterapia Mambelli, Teloneria Forlivese, Pasticceria Amadori e Grafiche MDM.