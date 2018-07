A San Martino in Villafranca la settima edizione di "Pesche in festa"

Da giovedì a domenica, nell'area parrocchiale di San Martino in Villafranca, via Lughese 135, si svolgerà la settima edizione di "Pesche in festa", la tradizionale manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale San Martèn e dal locale Comitato di Quartiere che si pone l'obiettivo di valorizzare il consumo di frutta e in particolare delle pesche. Ogni serata inizierà alle 19 con l'happy hour, aperitivo con frutta, e l'apertura dello stand gastronomico dove si potranno gustare menù romagnoli e piatti a tema. In una parte dell'area l'Associazione Culturale "Gli amici del Plaustro" esporrà materiali e oggetti di una volta. I produttori del luogo presenteranno le loro pesche, allestendo una mostra pomologica, e altri prodotti del territorio.

Uno spazio sarà riservato ai bambini con laboratori e attività varie. Nelle serate di giovedì, venerdì e sabato degustazione e premiazione della pesca più buona. In particolare il programma delle quattro giornate prevede: giovedì 19, a partire dalle ore 20.00, cena a tema (prenotazioni entro il 16 luglio telefonare a Gemma 3408623337 - Chiara 3488756329); alle ore 21.15 saluto delle autorità e a seguire liscio classico e caratteristico con "I Bò... e I Strapazò"; condurrà la serata Roberto Ruffilli. Sarà ospite Riccarda Casadei. Nell'occasione la Federazione Italiana Amici della Bici, sezione di Forlì, organizzerà una pedalata per raggiungere l'area della festa percorrendo l'argine sul fiume Montone (ritrovo alle ore 19.00 in piazza Saffi, lato Eataly; per informazioni Silvia 3356851968).

Venerdì alle ore 18.30 podistica organizzata dalla Polisportiva Stella Rossa con due itinerari, uno di 8 km e l'altro di 3 ,che toccheranno alcuni luoghi della rigogliosa e caratteristica campagna circostante l'abitato di San Martino in Villafranca (quota di partecipazione 2 euro - per informazioni 3201980984); successivamente, alle 21, Gianluca Bagnara, economista, terrà una conferenza su "Ortofrutta romagnola, sfide ed opportunità per il prossimo futuro"; alle 22 musica e animazione con Samuele Babini. La serata di sabato sarà caratterizzata, alle 21, dalla conferenza di Giancarlo Roccuzzo, ricercatore dell'Unità di Ricerca per la Frutticoltura di Forlì, sull'Agroecologia, il sistema di agricoltura associato al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente; dalla premiazione del concorso "Vota la pesca più buona"; e, alle ore 22, dal concerto del Gruppo KM Zero Band.

La chiusura della manifestazione, prevista per domenica sarà affidata al Trio Iftode che proporrà, insieme a Gabriele Zelli, lo spettacolo "A sem di Rumagnôl". Teddi Iftode, primo violino, Radu Iftode, secondo violino, e Vlad Iftode, tastiere, eseguiranno brani della tradizione musicale popolare romagnola e internazionale, Gabriele Zelli racconterà aneddoti divertenti sulla Romagna e i romagnoli. A seguire degustazione di pesche affogate nel vino della Cantina Guarini.