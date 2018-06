San Paolo in Alpe, una festa nel cuore del Parco nazionale

Torna come da tradizione domenica la giornata di festa di San Paolo in Alpe, frazione a oltre mille metri di altitudine, ormai disabitata nel cuore del parco nazionale, un carattteristico altipiano che promette visuali mozzafiato e un senso di pace.

Domenica, dunque, la Pro loco di Corniolo-Campigna invita tutti i visitatori a raggiungere la località nel cuore del Parco nazionale, collegata da diverse strade o sentieri, percorribili a piedi o in mountain bike, da Biserno, Corniolo o Ridracoli. Al mattino si svolgerà la messa nell'area antistante l'antico eremo agostianiano, mentre nel pomeriggio si svolgeranno laboratori per i più piccoli accompagnati da musica dal vivo per tutti.