San Valentino porta in alto l'amore: apertura speciale per il campanile di San Mercuriale

In occasione della giornata di San Valentino, il Movimento Studenti di Azione Cattolica apre le porte del campanile di San Mercuriale per godere assieme al proprio partner della meravigliosa vista dall'alto di Forlì e della sua piazza Saffi. Il Movimento Studenti offrirà the caldo e biscotti ed una foto-ricordo. L'appuntamento è in programma venerdì dalle 17 alle 23. L'ingresso è con offerta libera. Domenica il vescovo Livio Corazza ha celebrato a San Mercuriale la Veglia degli Innamorati, “Illuminati dalla liturgia dell’amore”, promossa dal Centro diocesano per la Pastorale della Famiglia, in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale Giovanile. Un momento di riflessione sulla relazione di coppia, luogo dell'incontro con Dio che è tenerezza. Il programma ha visto la condivisione di letture con brani tratti dall'Esortazione apostolica di Papa Francesco “Amoris Laetitia” e dalla Bibbia, alcune preghiere e infine piccoli gesti concreti da fare propri e portare nella vita quotidiana. La Diocesi quest’anno ha scelto come tema dell’anno pastorale il tema della bellezza della Liturgia.

Al centro di questo evento, aperto a tutti, una riflessione sulla cosiddetta “liturgia familiare”, che viene paragonata alla Liturgia Eucaristica. La relazione fra due innamorati – s’inserisce Gabriella Pivi, responsabile della Pastorale diocesana per le famiglie - è una ricchezza da coltivare, custodire e accrescere, sapendo dare il giusto valore a tutto ciò che siamo chiamati a fare nell’arco della giornata”. “Se la famiglia riesce a concentrarsi in Cristo – continua Papa Francesco nell’Amoris Laetitia - Egli unifica e illumina tutta la vita familiare. I dolori e i problemi si sperimentano in comunione con la Croce del Signore, e l’abbraccio con Lui permette di sopportare i momenti peggiori. Le famiglie raggiungono a poco a poco, con la grazia dello Spirito Santo, la loro santità attraverso la vita matrimoniale, anche partecipando al mistero della croce di Cristo, che trasforma le difficoltà e le sofferenze in offerta d’amore”.