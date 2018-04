Santa Sofia, alla scoperta della cultura giapponese

Domenica 8 aprile alle ore 16.30, presso la Galleria Vero Stoppioni di Santa Sofia, in collaborazione con IBC Emilia Romagna si terrà una conferenza dedicata alla cultura e alle tradizioni del Sol Levante.



Paola Scrolavezza, Coordinatrice del Corso di Laurea in Lingue, mercati e culture dell'Asia presso l'Università di Bologna ed esperta di Cultura e Letteratura Giapponese ci accompagnerà alla scoperta de “L'arte del sushi”: un viaggio tra letteratura, arte e cinema, per conoscere meglio la specialità gastronomica tradizionale giapponese, oggi tanto in voga anche in occidente, sopratutto – ma non solo - tra le giovani generazioni.



A seguire, sarà possibile degustare anche un aperitivo “giapponese romagnolo”, un insolito connubio tra sushi e prodotti locali, preparato dalla pasticceria “Dolce Vita” di Santa Sofia.



Paola Scrolavezza è Professore associato presso l'Università di Bologna dal 2014, svolge le sue ricerche nell'ambito della letteratura e cultura del Giappone moderno e contemporaneo. Le sue ricerche si concentrano in particolare sulla letteratura femminile e sulla letteratura di genere, noir e Sci-Fi, nonché sulle intersezioni fra cinema, letteratura e spazio urbano.

Autrice di numerose pubblicazioni a carattere critico e saggistico, ha inoltre tradotto in italiano Ogawa Yoko, Higashino Keigo, Ekuni Kaori e Hayashi Fumiko.