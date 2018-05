Santa Sofia: arte, concerto e mostre nel weekend del 2 giugno

Sabato 2 giugno, seconda edizione di "Arte in piazzetta": dalle 10 alle 20, sulla piazzetta Milleluci, artisti, performers, espositori d'arte e cultura locale, lettori, musicisti... e tanto altro! L'iniziativa è gratuita ed è organizzata da SpazioArte con Sophia in Libris, Pro Loco Santa Sofia, Corpo Bandistico "C. Roveroni".



Sabato 2 giugno, alle ore 21,00, presso il Teatro Mentore si terrà il tradizionale Concerto del 2 Giugno con il Corpo bandistico "C. Roveroni" diretto dal Maestro Massimo Bertaccini.



Domenica 3 giugno, dalle 9.30 all e12.30 e dalle 15 alle 18, presso la Galleria "V. Stoppioni" sarà possibile visitare la mostra "Cinema e arte. Dipinti di Miria Malandri". In esposizione, opere della pittrice forlivese e manifesti cinematografici dell'Archivio del Teatro Mentore.