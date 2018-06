Doppia sagra nel weekend: prima fiorentina, poi sardone

Continuano i fine settimana densi di eventi nel comune di Santa Sofia, tra specialità culinarie, appuntamenti culturali e incontri per grandi e piccini. Sabato e domenica i due "piatti forti" saranno la sagra della Fiorentina a Spinello e la cena del Sardone nel capoluogo domenica sera. Ma andiamo con ordine.

Giovedì 28, alle ore 19.30, presso la Corte dell’Ostello si terrà la manifestazione “Coloriamo il mondo”: cena multietnica e festa dedicata ad accoglienza ed integrazione organizzata da SPI CGIL. In serata musica con "Senso doppio", ingresso libero.



Venerdì 29 alle ore 21.00, presso il centro Culturale “Pertini”, in occasione del centenario dalla fine della I guerra mondiale, presentazione del libro “L’ora K” di Arnaldo Calori, con interventi di Mirtide Gavelli, direttrice del Museo del Risorgimento di Bologna, e Giacomo Bollini, curatore del libro. L'evento è gratuito ed è organizzato da Sophia in Libris e Gruppo Alpini Alto Bidente.



Sempre venerdì 29, alle ore 20.30, Briscolone di Mortano organizzato da Tre Ponti Alto Bidente APS ASD e piadina fritta per tutti. Info: 328 8582960



Doppio appuntamento anche sabato 30: a partire dalle ore 19:00, a Spinello, “Sagra della Fiorentina” con stand gastronomici e musica a cura di Pro Loco Spinello.

A Santa Sofia, invece, dalle 19.30, presso il Parco Fluviale, V Sagra del sardone con menù a base di sarde alla griglia e, dalle ore 21.00, musica dal vivo