Federico Fabbri presenta "L'inferno non ha nuvole"

Sarà presentato il prossimo 16 febbraio presso la “Fiaschetteria” (in via San Martino, 61) di Santa Sofia , il nuovo romanzo di Federico Fabbri dal titolo “L’inferno non ha nuvole” (Les Flaneurs Edizioni. La serata prevede un aperitivo di benvenuto alle 18.45 e proseguirà con la presentazione vera e propria alle 19.15. A dialogare con l’autore sarà Oscar Bandini; previsto l’intervento dell’editore Alessio Rega. Infine sarà possibile cenare a fine evento (per info: 3395377055 – 0543970007).



Denis arriva in un piccolo paese di montagna in un caldo pomeriggio d’estate. Solo, con uno zaino semivuoto, viene accolto a braccia aperte dalla comunità e si sente subito a casa. Sfogliando le pagine della sua vita, alcune cancellate dal tempo, ritroverà affetti e verità a lui sconosciute. Raggiunta la tranquillità e una vita stabile, sente però il richiamo di una terra lontana, che lo porterà ad affrontare nuovamente sé stesso in un’avventura ai limiti della resistenza fisica e psicologica. In quella perenne ricerca di sé e dei propri limiti.



Federico Fabbri, nato nel 1978 a Santa Sofia, nel cuore della Romagna, si avvicina alla scrittura sin da ragazzo, quando inizia a fissare su carta pensieri ed emozioni. Quelle pagine vengono pubblicate, a distanza di anni, nella sua prima raccolta di poesie, “Sino alla fine”, dedicata al ricordo dell’amico fraterno Denis. Segue un secondo lavoro intitolato “PerSino poesie”. Nel 2014 lascia la poesia per cimentarsi in una autobiografia ironica nella quale i confini fra verità e finzione sono molto labili: “La mia vita durata 90 anni”, scritta a 36, finita di scrivere a 37, un’opera che sfugge alle regole della comprensione, che si beffa del tempo, che si riscatta in un finale inaspettato, profondamente radicato in sentimenti autentici e concreti.