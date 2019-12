A Santo Stefano ritorna la tradizionale Camminata di Babbo Natale

Nel giorno di Santo Stefano si tiene a Forlì la Camminata di Babbo Natale 2019. Giovedì 26 dicembre il ritrovo è al Parco urbano Franco Agosto (registrazione alle 9:30 e partenza alle 10:30).

La camminata di Babbo Natale arriva così alla quinta edizione. L'evento intende promuovere il valore del movimento e dell’attività fisica non finalizzati alla competizione agonistica, nonché l’importanza della solidarietà. Infatti, i fondi raccolti saranno utilizzati per l'acquisto di una cucina per la mensa dei poveri dell'Associazione San Francesco. A questo si aggiunge una raccolta di occhiali usati da destinare alle popolazioni del Terzo Mondo.

La camminata partie dal parco urbano Franco Agosto e si articola nelle vie del centro per terminare di nuovo nel parco.

Ai partecipanti viene dato in omaggio un cappellino di Babbo Natale, un premio di partecipazione per i primi 500 iscritti e palloncini colorati per tutti i bambini. All'arrivo piccolo ristoro e premi offerti dalle aziende del territorio.