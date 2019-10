Si tiene sabato 26 ottobre alle ore 15.00 l'inaugurazione alla Sala della Botte del Castello di Cusercoli della Mostra "I sassi vivi" di Alessandro Tassinari , appassionato autodidatta.

L'evento viene presentato da Davide Argnani, scrittore e poeta che collabora con riviste italiane e all'estero. Direttore della rivista "L'Ortica" dal 1993, ha scritto nel 2009 insieme a Luciano Foglietta , il volume Storie di Filo Spinato. La mostra sarà aperta al pubblico domenica 27 ottobre, sabato 2-9-16 novembre dalle 14 alle 18 e domenica 10 - 17 novembre in occasione della Sagra del Tartufo BIanco pregiato.

Terzo anno per il concorso nazionale di pittura "Borgo in arte" . Durante il weekend il borgo di Cusercoli ed il suo castello si trasformano in un museo a cielo aperto. Artisti da tutta italia, opere da studio ed una extempore con premiazione domenica 27 alle ore 16 presso la Chiesa di San Bonifacio al Castello. Una occasione per ammirare artisti nella creazione delle loro opere.

